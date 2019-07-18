النيجيري أوبي ميكيل يعتزل دولياً

المواطن - مروة نبيل

أعلن قائد منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، جون أوبي ميكيل اعتزاله الدولي رسميًا، اليوم الخميس، بعد تتويج النسور الخضراء بالميدالية البرونزية في بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، عقب الفوز على تونس بهدف نظيف.

وقال: “مصر البلد التي بدأت فيها مشواري الدولي في أمم إفريقيا 2006 وهي التي أنهي فيها مسيرتي الدولية.. نسخة 2019 هي آخر بطولاتي مع المنتخب الوطني.. أنا ممتنّ لمنتخب نيجيريا الذي منحني الفرصة لإظهار مهاراتي”.

وتابع ميكيل عبر حسابه “انستقرام”: “في الثانية والثلاثين من عمري، حان وقت الاعتزال الدولي، ومنح الفرصة للشباب ليكملوا المهمة، وبالفعل قاموا بعمل رائع بالحصول على الميدالية البرونزية”.

واختتم أوبي ميكيل رسالته قائلًا: “شكرًا لجميع المشجعين لي في نيجيريا، وشكرًا على الدعم والحب الذي أظهرتموه لي على مدار 15 عامًا”.

وشارك جون أوبي ميكيل في 89 مباراة مع منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، ونجح في تسجيل 6 أهداف، وتوج معه بلقب كأس الأمم الإفريقية نسخة 2013.