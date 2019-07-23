الهايبرلوب في المملكة قريباً.. 75 دقيقة من الرياض لجدة

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

أعلنت شركة فيرجين هايبرلوب وان، وهي الكيان العالمي الوحيد الذي يُشرف على اختبار تقنية التنقل الحديثة على نطاق واسع، عن شراكة مع هيئة المدن الاقتصادية في المملكة لإجراء دراسة لبناء أطول مسار في العالم.

وتشمل الشراكة بين الجانبين عمليات الاختبار والتأكد من السلامة والأمان، بالإضافة إلى إنشاء مركز لبحث ولتطوير وتصنيع الهايبرلوب شمال جدة.

وجاء الإعلان في مقر الشركة الأمريكية في لوس أنجلوس أثناء زيارة قام بها وفد كبير من هيئة المدن الاقتصادية في المملكة، برئاسة الأمين العام مهند هلال.

وستركز الدراسة الخاصة بالمشروع على إنشاء مسار للاختبار يبلغ طوله 35 كيلومتراً، وهو ما يوفر فرصاً لتطوير تكنولوجيا الهايبرلوب في المملكة، ومن ثم تسويقها وتوسيع نطاق عملها.

وقال الأمين العام مهند هلال، “إن شراكتنا مع فيرجن هايبرلوب هي مصدر فخر لنا”.

وأضاف: “بينما نواصل المساعدة في تقديم الركائز الاستراتيجية للرؤية 2030، فإن نقل التكنولوجيا وفرص العمل ذات التقنية العالية التي ستجلبها هذه العلاقة ضرورية لتقدمنا كدولة وجهودنا لإيجاد فرص لشبابنا”.

توسيع نطاق التقنية المتطورة على مستوى النقل، تستطيع أن تقلل من أوقات الرحلات في أنحاء المملكة، حيث من المتوقع أن يستغرق السفر من الرياض إلى جدة 75 دقيقة تقريباً، وهو ما يعني أن المملكة ستكون هي الطريق الأسرع والأساسي للسفر بين القارات الثلاث.