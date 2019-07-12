الهلال جاهز لمواجهة رابيد لينز

المواطن - مروة نبيل

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الجمعة، تحضيراته لمباراة رابيد لينز النمساوي الودية، التي ستُقام مساء غدٍ السبت.

وتركز مران الهلال في مجمله على الجوانب الفنية والتكتيكية، وفرض الجهاز الفني، بقيادة رازفان لوشيسكو في بداية التدريبات، تمارين لياقية وتكنيكية.

وشرح رازفان عددًا من الجمل التكتيكية قبل أن يُطبقها على كامل الملعب، واختتم مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

وواصل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سلمان الفرج ونواف العابد برامجهما التأهيلية بالجري حول الملعب وأداء تدريبات بالكرة.

وتُعد مباراة رابيد لينز الودية الثانية التي يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في معسكر النمسا، حيث سبق أن واجه فريق سبيتال وفاز عليه بعشرة أهداف دون رد.