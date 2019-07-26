الهلال عينه على صفقة رومانية

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل تسعى للتعاقد مع الروماني باول أنطون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء اهتمام نادي الهلال بضم باول أنطون بناء على نصيحة نجم الزعيم السابق، الروماني ميريل راودي الذي رشح مواطنه للانضمام إلى الأزرق، مؤكدًا أنه سيُفيد الفريق في مركز المحور.

وأشارت صحف رومانية إلى أن إدارة نادي الهلال تفاوض مسؤولي نادي كريليا سوفيتوف سامارا الروسي خلال الفترة الحالية، لشراء عقد باول أنطون بشكل نهائي لتدعيم صفوف الفريق الأول.

ومثّل باول أنطون صاحب الـ28 عامًا العديد من الأندية الرومانية، ولعب موسم 2016/ 2017 في صفوف خيتافي الإسباني، وانتقل إلى نادي أنجي محج قلعة الروسي، قبل أن ينضم صيف 2018 إلى كريليا سوفيتوف.

وتسعى إدارة نادي الهلال بقيادة بن نافل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين خلال الميركاتو الصيفي الحالي، للظهور بشكل مميز في الموسم الرياضي المقبل.