الهلال في النمسا.. لياقة وتكتيك

المواطن - مروة نبيل

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الجمعة، تدريبًا اعتياديًا بمعسكره التحضيري المقام حاليًا في مدينة لينز النمساوية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

واستمر تدريب الهلال اليوم لمدة ساعتين ونصف، وبدأ باجتماع المدير الفني رازفان لوسيسكو مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل أن يفرض تدريبات لياقية باستخدام الكرة.

وطبق رازفان تدريبات تكتيكية مخصصة للنواحي الدفاعية والهجومية، وأدى اللاعبون عددًا من التطبيقات الفنية المتنوعة، قبل أن يختتم الجهاز الفني مران الهلال اليوم بتدريبات تفكيك العضلات.

وانطلق معسكر الهلال في النمسا قبل عدة أيام، ومن المقرر أن يخوض خلاله عدة مباريات ودية، لتجهيز الفريق الأول لكرة القدم لمنافسات الموسم المقبل، والتي سيبدأها بمباراة الأهلي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019.