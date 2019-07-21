الهلال في مأزق

المواطن - محمد سمعه

أعلنت لجنة المسابقات، التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن جدول مباريات الدور الأول لـ الدوري السعودي في الموسم الجديد 2019-2020.

وقبل الإعلان عن جدول مباريات الدور الأول، وُجدت عدة عوائق هددت إقامة المباريات، مثل موعد مباريات المنتخب السعودي في تصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، وموعد مباريات أندية الهلال والأهلي والاتحاد والنصر في دوري أبطال آسيا في العام الجاري.

الشكوى الأولى

وقالت تقارير صحافية، إن إدارة نادي الهلال اعترضت على جدول مباريات الجولة الخامسة عشرة في الدوري، وهو ختام مباريات الدور الأول بسبب مشاركة نادي الهلال في دوري الأبطال الآسيوي.

ويُذكر أنه من المنتظر، مواجهة نادي الهلال لجاره الشباب يوم 27 ديسمبر المقبل على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ويُعد اعتراض الهلال هو الشكوى الأولى لناد في دوري المحترفين بسبب جدول مواعيد المباريات.

جدير بالذكر أن الهلال يستعد في شهر أغسطس المقبل، لمواجهة فريق الأهلي في مباراتي دور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تُقام المباراة الأولى يوم 6 أغسطس، وتُقام مباراة العودة يوم 13 أغسطس.