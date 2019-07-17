الهلال في موقف صعب

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل في موقف صعب للغاية؛ وذلك من أجل تحديد مصير اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري” خلال الفترة المقبلة.

وكانت الفحوصات الطبية التي أجراها الإماراتي عمر عبدالرحمن قبل قليل في مدينة دبي الإماراتية أثبتت سلامته من الإصابة، وعدم حاجته لأي برنامج علاجي آخر.

وبالتالي فمن المنتظر خلال الفترة المقبلة جلوس فهد بن نافل رئيس الهلال مع يوسف غيث وكيل أعمال عموري لبحث مصير اللاعب مع أزرق العاصمة.

تقارير برشلونة تؤكد سلامة اللاعب

وقبل إعلان نتيجة الفحوصات الطبية للاعب عموري في مدينة دبي، كانت التقارير الإخبارية ذكرت أن عموري جاهز بدنيًا لخوض أي مباراة مع الهلال، وذلك بعدما أكدت الفحوصات الطبية في مدينة برشلونة الإسبانية سلامة اللاعب أيضًا.

وارتبط اسم عموري بقوة خلال الفترة الأخيرة، بالرحيل عن صفوف الهلال في ظل نية مجلس إدارة أزرق العاصمة، التعاقد مع لاعب بديل له.

وربما إذا فرط الهلال في عموري، واللاعب لا يعاني من أي مشكلات، قد يندم الفريق الهلالي بسبب إصرار فئات عريضة من الجماهير الهلالية على الإبقاء على عموري والاستفادة منه طالما لياقته البدنية جيدة.

وتعرض عموري لقطع في الرباط الصليبي في شهر أكتوبر الماضي، خلال مباراة الهلال والشباب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018-2019.