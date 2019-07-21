الهلال وعموري .. من صاحب الحق؟

المواطن - محمد سمعه

قرّر نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، أول أمس الجمعة إيقاف مفاوضات تجديد عقد اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن ” عموري”.

وكشف نادي الهلال السبب في بيان صدر عبر حساب النادي في تويتر، حيث قال بأن تأخر رد اللاعب ووكيل أعماله على عرض الهلال جعل الإدارة الهلالية تصرف النظر تمامًا عن تجديد العقد.

آراء مختلفة

واتجه الناقد الرياضي تركي الغامدي لتحليل موقف نادي الهلال مع عموري فقال: الإدارة الهلالية لبّت كل طلبات عموري، ولكنه مخلص ومتفق مع نادي العين للانضمام للنادي الإماراتي.

وفي السياق ذاته قال الناقد الرياضي محمد الذايدي: استياء جمهور الهلال يجب أن يكون على عموري وليس على إدارة النادي، لأن الإدارة الهلالية لم تُقصر مع اللاعب الإماراتي.

أما الناقد الرياضي خالد الشعلان فقال: عموري ووكيل أعماله لا يرغبان في نادي الهلال، وكان لا يجب على بيان الهلال أن يذكر أن عموري مصاب بقطع في الرباط الصليبي ثلاث مرات.

وكان نادر المرزوقي وكيل أعمال عموري قال عبر حسابه في تويتر: ما يتداوله بعض الإعلاميين في صفحات السوشيال ميديا عن اللاعب عمر عبدالرحمن غير صحيح، وهناك بيان رسمي من قبلنا في الوقت المناسب.

وقيل إن الهلال كان قدم عرضًا أول قدره 18 مليون ريال في السنة لـ عموري، لكن اللاعب طلب الزيادة فقدم الهلال عرضًا ثانيًا قدره 20 مليون ريال وبعدها رفض اللاعب الإماراتي ووكيل أعماله الرد، مما جعل الهلال يُوقف المفاوضات.