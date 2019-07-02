الهلال يبدأ تحضيراته تحت المطر

المواطن - مروة نبيل

بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال معسكرهم الإعدادي بأداء حصة تدريبية، وسط أمطار غزيرة شهدتها مدينة لينز النمساوية.

وأشرف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو على مران الهلال، وذلك بعد وصوله، اليوم الثلاثاء، إلى معسكر المعسكر، وعقد اجتماعًا مع اللاعبين قبيل بدء الحصة التدريبية، بحضور مدير إدارة الكرة سعود كريري.

واقتصرت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والجري حول الملعب، على أن يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يوم غد الأربعاء، تدريباته على فترتين صباحية ومسائية.

ومن المنتظر أن يلتحق الطاقم المساعد لمدير الجهاز الفني رازفان بمعسكر الفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء.

وكانت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل قد تعاقدت مع الروماني رازفان لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين مقبلين؛ أملًا في قيادة الزعيم إلى منصات التتويج والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

قائمة الهلال:

وجاءت قائمة الهلال في معسكر النمسا كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، كارلوس إدواردو، ألبرتو بوتيا، علي آل بليهي، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، سيباستيان جيوفينكو، محمد الشلهوب، ياسر الشهراني، حسن كادش، ديجينك، عمر عبدالرحمن عموري ومحمد جحفلي.

كما تواجد أيضًا كل من؛ ناصر الدوسري، عبدالله الحافظ، بافيتيمبي جوميز، نواف العابد، جوناثان سوريانو، علي الحبسي، هتان باهبري، محمد كنو، سالم الدوسري، محمد الواكد، عبدالرحمن اليامي، متعب المفرج، محمد الدوسري، خالد آل جبيع، نواف الغامدي وذعار العتيبي.