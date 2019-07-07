الهلال يتخذ القرار ونجم الفريق يقترب من الرحيل

المواطن - محمد سمعه

يُسابق نادي الهلال، الزمن خلال الفترة الحالية، وذلك من أجل تحديد اللاعبين المستمرين والراحلين عن صفوف أزرق العاصمة خلال الفترة المقبلة.

ويخوض نادي الهلال معسكرًا إعداديًا خلال الفترة الحالية في النمسا، وذلك استعدادًا للموسم الجديد 2019-2020، تحت قيادة مدربه الجديد الروماني رازفان لوسيسكو.

وقالت تقارير صحافية، أن الهلال وافق على رحيل المدافع الأسترالي ميلوش ديجينيك في فترة الانتقالات الصيفية، نظرًا لعدم تقديمه للأداء المنتظر منه خلال الموسم الماضي مع أزرق العاصمة.

الهلال يبحث عن البديل

وأصبح نادي الهلال، يبحث حاليًا عن التعاقد مع مدافع جيد في فترة الانتقالات الصيفية لتعويض رحيل ميلوش ديجينيك المرتقب، ومن أجل قيده في قائمة نادي الهلال الآسيوية خلال الفترة المقبلة.

ويُذكر أن ميلوش ديجينيك كان انضم لـ صفوف فريق الهلال في يناير من عام 2019، قادمًا من صفوف فريق ريد ستار بلغراد الصربي.

وكانت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، تعاقدت مع المدرب الروماني رازفان لوسيسكو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بأزرق العاصمة ولمدة موسمين، خلفًا للمدرب الكرواتي زوران ماميتش.

جدير بالذكر أن الهلال كان أعلن مؤخرًا رحيل لاعب الوسط عبد الملك الخيبري عن صفوفه، لينضم الأخير لصفوف نادي الشباب لمدة موسمين.