الهلال يجتاز اختبار إليريا بهدفين

المواطن - محمد سمعه

تمكّن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من الفوز على نادي إليريا السلوفيني بثنائية دون رد، وذلك ضمن اللقاءات الودية لأزرق العاصمة استعدادًا للموسم الجديد 2019-2020.

الشوط الأول

وبدأ نادي الهلال الشوط الأول بهجوم ضاغط وذلك بحثًا عن تسجيل الهدف الأول، في شباك نادي إليريا.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، نجح نادي الهلال في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب محمد جحفلي.

وانتهى الشوط الأول، بتقدم نادي الهلال بهدف دون رد.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، استمرّ الضغط الهلالي من أجل إحراز الهدف الثاني، خاصة وسط تراجع كبير من فريق إليريا.

ونجح الإيطالي سيباستيان جيوفنكو في إحراز الهدف الثاني لنادي الهلال في الدقيقة الثانية والثمانين.

ويقيم نادي الهلال حاليًا معسكره الإعدادي للموسم الجديد في دولة النمسا.

ويستعدّ الهلال لمواجهة الأهلي في شهر أغسطس المقبل ضمن مباريات دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.