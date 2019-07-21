الهلال يجد حل مشكلته

المواطن - محمد سمعه

سعى نادي الهلال في الفترة الأخيرة للتعاقد مع اللاعب البرازيلي إدميلسون جونيور نجم نادي الدحيل القطري في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت تقارير إخبارية، خلال الفترة الأخيرة أن المدرب الروماني رازفان لوسيسكو مدرب الهلال، يرغب في التعاقد مع إدميلسون أفضل من ضم البيروفي أندري كاريلو بصورة نهائية من نادي بنفيكا البرتغالي.

وبعدما أصبح من الصعب على الهلال، ضم اللاعب إدميلسون جونيور بسبب إصرار نادي الدحيل على الإبقاء عليه، مثّل الأمر مشكلة لنادي الهلال، خاصة أن الإدارة الهلالية تفاءلت بقدراته وبذلت قصارى جهدها لضم الصفقة.

خبر سعيد قادم

ولكن يبدو أن الأخبار السعيدة بانتظار إدارة نادي الهلال، حيث أوضحت تقارير إخبارية برتغالية، أن نادي بنفيكا وافق على بيع كاريلو بصورة نهائية لـ الهلال، مما جعل فهد بن نافل رئيس النادي يسافر إلى البرتغال لإتمام الصفقة.

وكان بنفيكا رفض 13 مليون يورو تقدم بهم الهلال لحسم صفقة كاريلو، وطلب النادي البرتغالي الحصول على 15 مليون يورو للموافقة على رحيل نجم منتخب بيرو لأزرق العاصمة.

وشارك كاريلو في وصول منتخب بيرو إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا في يوليو الجاري، أمام منتخب البرازيل حيث تُوج راقصي السامبا باللقب بعد الفوز على بيرو بثلاثية مقابل هدف.