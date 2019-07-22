الهلال يحسم أهم ملف

المواطن - محمد سمعه

ذكرت تقارير صحافية، أن نادي الهلال أصبح قريبًا للغاية من إعلان تعاقده بشكل نهائي مع اللاعب البيروفي أندري كاريلو من صفوف نادي بنفيكا البرتغالي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نادي الهلال تقدم بعرض مالي قدره 13 مليون يورو، من أجل التعاقد مع أندري كاريلو، لكن بنفيكا رفضه وطالب أزرق العاصمة بالحصول على 15 مليون يورو للموافقة على بيع كاريلو نهائيًا.

وتسبب ذلك في سفر فهد بن نافل رئيس الهلال إلى البرتغال، وذلك من أجل حسم صفقة كاريلو بصورة نهائية للزعيم.

ومن المنتظر أن يُوقع كاريلو على عقده النهائي مع الهلال مساء اليوم الاثنين، في معسكر الفريق الأزرق في دولة النمسا.

ويتواجد كاريلو حاليًا في مدينة ميونيخ الألمانية استعدادًا للذهاب إلى معسكر نادي الهلال.

وساهم كاريلو في وصول منتخب بيرو إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019 ضد منتخب البرازيل.