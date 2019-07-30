الهلال يخشى الكابوس

المواطن - محمد سمعه

يُسابق نادي الهلال بقيادة المدرب الروماني، رازفان لوسيسكو، الزمن؛ وذلك من أجل تجهيز نجم خط الوسط سلمان الفرج لمباراة الأهلي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ويذكر أن سلمان الفرج عاد للتو، من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية لـ الهلال بعد شفائه من الإصابة التي جعلته يغيب لمدة وصلت إلى سبعة أشهر.

ويخشى نادي الهلال فقدان سلمان الفرج بصورة رسمية أمام الأهلي، حيث تُقام مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم 6 أغسطس المقبل على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وستُقام مباراة العودة بين الأهلي والهلال يوم 13 أغسطس على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

لم يشارك سلمان الفرج مع المنتخب السعودي في بطولة كأس أمم آسيا 2019، والتي أُقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت آخر مباراة لـ سلمان الفرج مع الهلال ضد النصر في الثامن من ديسمبر الماضي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018-2019، ووقتها انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.