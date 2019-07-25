الهلال يرفض تحقيق مطلب جماهيره

المواطن - محمد سمعه

رفضت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، تحقيق مطلب الجماهير الهلالية وإعادة فتح ملف تجديد عقد اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن ” عموري”.

جدير بالذكر أن جماهير نادي الهلال كانت أطلقت وسمًا عبر تويتر بعنوان ” عموري مطلبنا يابن نافل” في إشارة منها إلى رغبتها في رؤية النجم الإماراتي يرتدي قميص الهلال في الموسم الجديد 2019-2020.

وقرّرت نادي الهلال عدم تحقيق مطلب الجماهير، وغلق الملف نهائيًا وتنفيذ القرار الحالي، وهو عدم تجديد عقد اللاعب عموري بعدما تأخر في الرد على عرض الهلال الأخير لتجديد التعاقد.

وكان عموري تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر أكتوبر الماضي خلال لقاء الهلال والشباب، وتسبّب هذا الأمر في غيابه عن معظم مباريات الهلال في موسم 2018-2019.

وربما يعود عموري لنادي العين الإماراتي، أو ينضم للنادي الأهلي في الدوري السعودي.

انضمّ عموري لصفوف نادي الهلال في صيف 2018 على سبيل الإعارة من نادي العين ولمدة موسم رياضي واحد.