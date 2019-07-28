الهلال يستأنف تدريباته الاثنين

المواطن - مروة نبيل

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء يوم غد الاثنين، بعد أن تمتّع اللاعبون براحة لمدة ثلاثة أيام.

وأشار حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مران الزعيم المغلق سيُقام في الثامنة ونصف مساء على الملعب الرديف، وذلك نظير أعمال الزراعة الصيفية للملعب الرئيسي.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال معسكرًا خارجيًّا في النمسا، ولعب خلاله عدة مباريات ودية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وكان المدرب الروماني رازفان لوسيسكو قد منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال راحة عن أداء التدريبات خلال الثلاثة أيام الماضية، بعد المجهود الذي بذلوه طوال فترة المعسكر.