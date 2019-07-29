الهلال يستأنف تدريباته بعيدًا عن العيون

المواطن - مروة نبيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء اليوم الاثنين، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 3 أيام، عقب المجهود الذي بذلوه طوال معسكر النمسا الإعدادي.

وركز المدير الفني الروماني رازفان لوسيسكو في مران الهلال المغلق على الجوانب اللياقية، وطبق بعد ذلك اللاعبون تدريبات تكتيكية متنوعة، قبل أن يختتم التدريب بمناورة فنية.

وشهد مران الزعيم اليوم مشاركة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سلمان الفرج، نواف العابد ومتعب المفرج في الجزء الأول من التدريبات الجماعية.

وقرر الجهاز الفني أن تكون تدريبات الهلال مغلقة خلال الفترة المقبلة، لفرض مزيد من التركيز على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل مواجهة الأهلي في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.