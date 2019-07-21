الهلال يستحدث إدارة للألعاب المختلفة.. ويُعين المقرن مشرفًا

المواطن - مروة نبيل

قرر الرئيس التنفيذي لنادي الهلال، عبدالله الجربوع، استحداث إدارة للألعاب المختلفة، وتعيين عبدالإله المقرن مشرفًا عليها.

وأوضح الهلال، في بيان، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن هذا القرار جاء في إطار سعي النادي إلى تطوير الألعاب المختلفة، بما يتماشى مع خطة الدعم التي أعلنتها الهيئة العامة للرياضة ضمن إستراتيجية دعم الأندية الرياضية.

وسبق أن عمل عبدالإله المقرن خلال الفترة الماضية مشرفًا على الألعاب المختلفة في نادي الهلال، ويحمل شهادتي البكالوريوس والماجستير في تخصص التربية البدنية من جامعة الملك سعود.

وأشرف المقرن في وقت سابق على مشاريع تطوير كرة السلة في مدينة الرياض، والمنتخبات التعليمية لكرة السلة في الرياض، ويحمل حاليًّا عضوية مجلس إدارة اللجنة البارالمبية السعودية، وعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا البارالمبي.