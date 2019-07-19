الهلال يعاود تدريباته

المواطن - مروة نبيل

عاود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، صباح اليوم الجمعة، تدريباتهم الاعتيادية؛ بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة بالأمس.

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على التدريبات اللياقية خلال التدريب الصباحي، كما طبّق بعض الجُمل الفنية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد فاز على بودافوكي المجري بهدفين دون رد في ثالث تجاربه الودية في معسكر النمسا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ويأمل المدرب الروماني رازفان لوسيسكو إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بدنيًا وفنيًا بأفضل شكل ممكن خلال معسكر النمسا، للظهور بشكل مميز في منافسات الزعيم القادمة.