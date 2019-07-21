الهلال يفوز على بليد السلوفيني بالعشرة

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الهلال وبليد السلوفيني، ضمن معسكر الأزرق الإعدادي في النمسا، بتحقيق الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لفوز عريض بعشرة أهداف دون رد.

الهلال وبليد:

وشهدت مباراة الهلال وبليد السلوفيني تألق لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، ونجحوا في تسجيل سباعية نظيفة في الشوط الأول، قبل أن يحرزوا ثلاثة أهداف خلال أحداث الشوط الثاني.

ولم يكشف الجهاز الفني للزعيم عن مزيد من التفاصيل الخاصة بمباراة الهلال وبليد السلوفيني، حيث تعمد أن تكون بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام.

وحرص رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، وعضو مجلس الإدارة فهد المفرج على حضور مباراة الهلال وبليد الودية، وذلك بعد وصولهما إلى النمسا اليوم الأحد.

الهلال:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد واجه إليريا ليوبليانا السلوفيني وديًّا اليوم أيضًا، وتمكن من الفوز عليه بهدفين دون رد سجلهما محمد جحفلي وسباستيان جيوفينكو.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال معسكرًا خارجيًّا في النمسا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2019/ 2020.