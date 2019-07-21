الهلال يقول كلمته الأخيرة لـ إدواردو

المواطن - محمد سمعه

ارتبط اسم اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو بالرحيل عن صفوف نادي الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والانتقال للدوري التركي أو لأحد أندية الدوري الإماراتي.

ولم ينجح كارلوس إدواردو في أن يُقدم الأداء المنتظر منه مع الهلال في موسم 2018-2019، مما جعل أندية العين الإماراتي وشباب الأهلي دبي الإماراتي بالإضافة لـ غلطة سراي التركي تهتم بالتعاقد مع نجم الهلال.

وقالت تقارير صحافية إن المدرب الروماني رازفان لوسيسكو رفض رفضًا تامًا التفريط في كارلوس إدواردو في صيف العام الجاري، حيث يفكر المدرب الروماني في الاعتماد على إدواردو بقوة في الموسم الجديد 2019-2020.

وستقوم إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل برفض جميع العروض المقدمة لـ كارلوس إدواردو من أجل الإبقاء على اللاعب البرازيلي طبقًا لما طلبه المدرب.

من ناحية أخرى، أعلنت إدارة الهلال أول أمس الجمعة، عن إيقاف المفاوضات بصورة نهائية مع الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري” بسبب مماطلة اللاعب ووكيل أعماله في الرد على عرض التجديد والذي قدمه الهلال مؤخرًا.

وكان كارلوس إدواردو فاز بلقب الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي وكأس ولي العهد، ووصل إلى نهائي دوري الأبطال الآسيوي في عام 2017 مع أزرق العاصمة.