الهلال يكتسح بريني غروسبلي بسباعية وديًا

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الهلال وبريني غروسبلي السلوفيني ضمن معسكر الأزرق التحضيري، بفوز الزعيم بسبعة أهداف مقابل هدف.

وبدأ الزعيم مباراة الهلال وبريني غروسبلي بشكل قوي، وتمكّن من تسجيل خماسية في الشوط الأول عن طريق محمد الشلهوب، ناصر الدوسري، وعمر خربين، فيما أحرز سوريانو هدفين.

وواصل الزعيم ضغطه في الشوط الثاني من مباراة وبريني غروسبلي السلوفيني، وسجل ثنائية عن طريق هتان باهبري وأحمد أشرف، واهتزت شباكه بهدف واحد.

وشهدت مباراة الهلال وبريني غروسبلي السلوفيني مشاركة البيروفي أندريه كاريلو بعد انضمامه إلى معسكر الزعيم وتجديد عقده لمدة 4 سنوات.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عددًا من المباريات الودية خلال معسكره الخارجي المقام حاليًا في النمسا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2019/ 2020.