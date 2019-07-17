الهلال ينتظر هدية الزمالك

المواطن - محمد سمعه

أتم نادي الزمالك المصري، أمس الأربعاء، تعاقده مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي من صفوف نادي الهلال، ولمدة ثلاث سنوات.

وكان المصري مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن عن تعاقده مع أشرف بن شرقي خلال تصريحات تلفزيونية.

وأصبح نادي الهلال، ينتظر حاليًّا بعد انتقال أشرف بن شرقي لـ الزمالك، موافقة النادي المصري على انتقال اللاعب التونسي فرجاني ساسي لصفوف فريق الهلال.

وكانت تقارير صحافية، تحدثت عن وجود نية لعقد صفقة تبادلية بين الهلال والزمالك، بانتقال أشرف بن شرقي للزمالك مقابل انتقال فرجاني ساسي للفريق الهلالي.

ويذكر أن تقارير صحافية سعودية تحدثت عن وجود منافسة بين ناديي الهلال والنصر للتعاقد مع فرجاني ساسي، والذي شارك مع المنتخب التونسي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة في مصر.

جدير بالذكر أن المنتخب التونسي، احتل المركز الرابع في بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد الخسارة بالأمس من منتخب نيجيريا بهدف دون رد في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وكان الزمالك تعاقد مع فرجاني ساسي في عام 2018 قادمًا من صفوف نادي النصر.