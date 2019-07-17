الهلال يهزم بودافوكي بثنائية

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي الهلال من الفوز على فريق بودافوكي المجري وديًّا بثنائية مقابل هدف، في ظل استعدادات نادي الهلال للموسم الجديد 2019-2020.

تشكيلة الشوط الأول:

وكان المدرب الروماني رازفان لوسيسكو مدرب نادي الهلال اختار تشكيلة الشوط الأول مكونة من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: حسن كادش، علي آل بليهي، ألبرتو بوتيا، محمد البريك.

في خط الوسط: محمد كنو، ناصر الدوسري، سيباستيان جيوفنكو.

في خط الهجوم: سالم الدوسري، خالد آل جبيع، بافيتيمبي غوميز.

وسجل لـ الهلال في الشوط الأول اللاعب الفرنسي بافتيمبي غوميز.

تشكيلة الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني، دفع المدرب لوسيسكو بتشكيلة مختلفة عن الشوط الأول، والتي جاءت مكونة من:

في حراسة المرمى: محمد الواكد.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، عبدالله الحفاظ، جانج هيون سو، محمد الدوسري.

في خط الوسط: عبدالله عطيف، سيباستيان جيوفنكو، محمد الشلهوب.

في خط الهجوم: أحمد أشرف، هتان باهبري، بافيتيمبي غوميز.

وسجل اللاعب عبدالله الحافظ الهدف الثاني لـ الهلال في شباك فريق بودافوكي المجري.

وأقيمت المباراة بين الفريقين في دولة النمسا.

ومن المنتظر أن يخوض الهلال يوم 21 يوليو الجاري مباراتين وديتين أمام فريقين مختلفين.