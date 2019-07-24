الهلال يواجه أودينيزي الإيطالي اليوم
استعدادًا للموسم الجديد

الهلال يواجه أودينيزي الإيطالي اليوم

2019/07/24
الساعة 6:26 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره أودينيزي الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ليند في مدينة فيلاخ النمساوية.

وتُعد مباراة الهلال ضد أودينيزي الإيطالي الودية السابعة التي يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في معسكره الخارجي بالنمسا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد واجه نظيره بريني غروسبلي السلوفيني، اليوم الأربعاء، ونجح في تحقيق الفوز عليه بسبعة أهداف مقابل هدف.

وسجّل سباعية الهلال في شباك بريني غروسبلي السلوفيني كل من؛ محمد الشلهوب، ناصر الدوسري، عمر خربين، هتان باهبري وأحمد أشرف، وأحرز النجم الإسباني سوريانو هدفين.



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