الهلال يواصل تدريباته.. وجوميز يعود

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أمس الأحد، تدريباته الاعتيادية في معسكره الإعدادي المقام حاليًّا في مدينة لينز النمساوية، على فترتين صباحية ومسائية.

واكتفى الجهاز الفني بقيادة رازفان لوشيسكو بتدريبات في صالة الإعداد البدني والنادي الصحي خلال تدريبات الهلال الصباحية، فيما ركز على الجوانب البدنية والفنية خلال المران المسائي.

وعاد الفرنسي بافيتيمبي جوميز إلى مقر إقامة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وذلك بعدما قام بإجراء الفحوصات الطبية الدورية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد واجه رابيد لينز النمساوي وديًّا، مساء السبت، ونجح في تحقيق فوز عريض بـ11 هدفًا دون رد، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.