الهلال يوافق على إعارة ديجينك

المواطن - محمد سمعه

وافقت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل على إعارة المدافع الأسترالي ميلوش ديجينك إلى نادي النجم الأحمر الصربي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر، أن المدافع الأسترالي ميلوش ديجينك سيلعب مع نادي النجم الأحمر لمدة عام واحد مع خيار شراء العقد.

وقبل موافقة الهلال على إعارة ميلوش ديجينك، كان نادي الهلال وافق على بيع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي لنادي الزمالك المصري، وأوقف المفاوضات مع اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري من أجل تجديد عقده.

ويذكر أن الهلال، كان تعاقد مع ميلوش ديجينك في يناير من عام 2019 لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وغادر اللاعب ميلوش ديجينك معسكر نادي الهلال والمُقام حاليًا في دولة النمسا.

ويستعد نادي الهلال حاليًا بشكل جيد، وذلك من أجل مواجهة النادي الأهلي في مباراتي دور ثمن النهائي بـ دوري أبطال آسيا في شهر أغسطس المقبل.