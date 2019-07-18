الهلال يُجازف

المواطن - محمد سمعه

لايزال مصير اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن” عموري” غامضًا مع نادي الهلال، حيث لم يُعرف بعدُ إذا ما كان أزرق العاصمة سيستغني عن خدماته أم سيُجدد التعاقد معه.

وتناول الناقد الرياضي محمد الزايدي مصير عموري مع نادي الهلال قائلًا: تجديد تعاقد الهلال للاعب عموري ولديه 3 إصابات في الرباط الصليبي مجازفة كبيرة للفريق الهلالي.

وأضاف الزايدي: عموري يملك موهبة مميزة، وأنا مع كل خطوة قامت بها إدارة نادي الهلال للتأكيد على حماية عقد اللاعب.

أما الناقد الرياضي محمد الغامدي فقال: إدارة الهلال مُشوّشة في موضوع اللاعب عموري، وحتى الآن لم يُحسم مصيره.

وكانت الفحوصات الطبية، والتي أجراها عموري في مدينة دبي الإماراتية، أثبتت سلامة اللاعب من إصابة القطع في الرباط الصليبي، بجانب عدم حاجته لأي برنامج علاجي آخر.

وقبل إعلان نتيجة الفحوصات الطبية في دبي لعموري، كانت تقارير طبية أخرى أجراها النجم الإماراتي في مدينة برشلونة الإسبانية أكدت على سلامة اللاعب أيضًا واستعداده لخوض أي مباراة مع أزرق العاصمة بالفترة المقبلة.

وكان عموري انضم إلى الهلال على سبيل الإعارة من صفوف نادي العين الإماراتي في صيف 2018.

ولم يشارك عموري مع منتخب الإمارات في بطولة كأس أمم آسيا 2019، بسبب الإصابة.