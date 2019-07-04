الهلال يُجهز مفاجأته الثانية

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي الهلال قريبًا للغاية من إعلان تجديد تعاقده مع المدافع محمد جحفلي، قبل انطلاق موسم 2019-2020.

وقالت تقارير صحافية إن نادي الهلال أصبح قريبًا من تجديد عقد محمد جحفلي ولمدة ثلاثة مواسم قادمة.

ويطمح الهلال إلى تجديد عقد كافة نجوم الفريق والتي قاربت على نهايتها للاحتياج لهم في الموسم الجديد، حيث لن يقبل الهلال في التفريط في نجومه وذلك من أجل المنافسة على الألقاب في الموسم الجديد.

إدارة الهلال تُجهز مفاجآتها

ويذكر أن المفاجأة الأولى السارة، هي اقتراب إدارة الهلال من تجديد التعاقد مع سالم الدوسري من أجل الإبقاء عليه، خاصة بعدما ذكرت تقارير إخبارية أن نادي النصر مهتم بضم اللاعب.

وفي حال جدد الهلال عقد محمد جحفلي، ستكون ثاني مفاجأة سارة تُقدمها إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل لجماهير أزرق العاصمة.

ويخوض نادي الهلال حاليًا معسكرًا إعداديًا في دولة النمسا، وذلك من أجل التحضير للموسم الجديد.

وكان الهلال خسر لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، بفارق نقطة وحيدة لمصلحة نادي النصر، حيث احتل الهلال المركز الثاني برصيد 69 نقطة.

وتولى فهد بن نافل رئاسة الهلال ولمدة أربع سنوات بعد الفوز بالانتخابات أمام منافسه موسى الموسى.