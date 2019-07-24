الهلال يُسقط أودينيزي بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الهلال في الفوز اليوم وديًّا على نادي أودينيزي الإيطالي، بثلاثية مقابل هدفين، ضمن تحضيرات الهلال للموسم الجديد 2019-2020.

بدأ الشوط الأول بضغط هجومي من قبل نادي الهلال، والذي نجح في تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة التاسعة عشرة.

وبعدها بعشر دقائق، نجح نادي أودينيزي في الدقيقة التاسعة والعشرين في إحراز الهدف الأول، لتصبح النتيجة 1-1 بين الفريقين.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، تمكن نادي الهلال من إحراز الهدف الثاني عبر نجمه سالم الدوسري في الدقيقة الرابعة والأربعين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الهلال وأودينيزي، بتقدم الفريق الهلالي بثنائية مقابل هدف.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن نادي أودينيزي من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والخمسين، لتصبح النتيجة 2-2 بين الفريقين.

وواصل نادي الهلال، ضغطه الهجومي، وذلك من أجل إحراز الهدف الثالث له في اللقاء، حتى تمكن اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز من إحراز الهدف الثالث لـ الهلال بالدقيقة السبعين من عمر اللقاء.

وانتهت المباراة بفوز الهلال على أودينيزي بثلاثية مقابل هدفين.