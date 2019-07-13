الهلال يُسقط رابيد النمساوي وديًّا

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الهلال ورابيد لينز النمساوي الودية- منذ قليل- بفوز الفريق الهلالي بأحد عشر هدفًا دون رد في ثاني مباراة ودية يخوضها الهلال في معسكره التحضيري في دولة النمسا.

تشكيل الشوط الأول:

وكان المدرب الروماني رازفان لوسيسكو، المدير الفني لـ الهلال، بدأ مباراة رابيد لينز بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الواكد.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، ألبرتو بوتيا، محمد البريك.

في خط الوسط: عبدالله عطيف، محمد كنو، سيباستيان جيوفنكو.

في خط الهجوم: أحمد أشرف، سالم الدوسري، جوناثان سوريانو.

وسجل لـ الهلال في الشوط الأول من عمر المباراة كل من جوناثان سوريانو هدفين وأحمد أشرف هدفين وألبرتو بوتيا.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الهلال ورابيد لينز بتقدم الزعيم بخماسية دون رد.

تشكيل الشوط الثاني:

وقبل بداية الشوط الثاني، دفع المدرب الروماني لوسيسكو بتشكيلة مختلفة عن تشكيلة الشوط الأول والتي جاءت مكونة من:

في حراسة المرمى: نواف الغامدي.

في خط الدفاع: حسن كادش، عبدالله الحافظ، محمد جحفلي، محمد الدوسري.

في خط الوسط: ناصر الدوسري، محمد الشلهوب، كارلوس إدواردو.

وفي خط الهجوم: ذعار العتيبي، هتان باهبري، خالد آل جبيع.

وسجل لـ الهلال في الشوط الثاني كل من كارلوس إدواردو ثلاثة أهداف، خالد آل جبيع، هتان باهبري هدفين.

وسيخوض الهلال مباراته الودية الثالثة ضد فريق بودافوكي المجري، وتنطلق المباراة في السابع عشر من شهر يوليو الجاري.