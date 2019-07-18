الهلال يُصدر حكمه بشأن خربين

المواطن - محمد سمعه

بعد أن أصبح اللاعب السوري عمر خربين قريبًا من الرحيل عن صفوف نادي الهلال في فترة الانتقالات الصيفية، قالت تقارير صحافية أن الزعيم أصبح لا يود التفريط في المهاجم السوري في صيف العام الجاري.

ويذكر أن عمر خربين انضم حاليًا لـ معسكر نادي الهلال في دولة النمسا، بعدما استخرج التأشيرة الخاصة بدولة النمسا.

جدير بالذكر، أن الهلال اتخذ القرار الأمثل بالإبقاء على عمر خربين كونه لا يملك إلا المهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميز.

وكان عمر خربين، انضم لـ معسكر الهلال في النمسا، قادمًا من دولة تركيا.

ولعب عمر خربين في الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع نادي بيراميدز المصري، ونجح في تقديم مستوى جيد مع الفريق المصري.

وكان الهلال وافق، مؤخرًا على رحيل اللاعب المغربي أشرف بن شرقي لصفوف نادي الزمالك المصري ولمدة ثلاث سنوات.

وانضم عمر خربين لنادي الهلال في عام 2017 قادمًا من صفوف نادي الظفرة الإماراتي.