الهلال يُصدر حكمه بشأن عموري

المواطن - محمد سمعه

يُخطط نادي الهلال بقيادة المدرب الروماني رازفان لوسيسكو لعدم منح أي فرصة للاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري للظهور مع أزرق العاصمة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان عموري شُفي من إصابة القطع في الرباط الصليبي، والتي تعرّض لها في شهر أكتوبر الماضي خلال مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي.

كيف تناول الإعلام مصير عموري؟

وتناول النقاد الرياضيين مصير عموري مع نادي الهلال خلال الفترة المقبلة، حيث قال عبدالرحمن الجماز الناقد الرياضي: من الواضح جدًا أن إدارة الهلال لا تريد استمرار عمر عبدالرحمن عموري.

أما بندر الرزيحان فقال: الهلال أهمّ وأقوى من عموري، والهلال قادر على أن يفرض كلمته ولا يوجد أي لاعب يؤثر عليه.

وعلّق الناقد الرياضي محمد الغامدي في السياق ذاته قائلًا: إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، لن تقبل باستمرار عموري.

التقارير تؤكد سلامته

ومن المنتظر أن يطير فهد بن نافل رئيس الهلال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك من أجل حسم مصير عموري، خاصة بعدما ذكرت تقارير طبية في مدينة برشلونة الإسبانية، قدرته على لعب أي مباراة بعد تعافيه بشكل كامل من إصابته.

جدير بالذكر، أن عموري كان انضم لنادي الهلال على سبيل الإعارة من نادي العين الإماراتي في صيف 2018.