الهلال يُطارد صفقة جديدة

المواطن - محمد سمعه

يضع نادي الهلال بقيادة المدرب الروماني رازفان لوسيسكو، أنظاره على التعاقد مع اللاعب مدالله العليان لاعب وسط نادي التعاون في فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت تقارير صحافية إن نادي الهلال وجد أن اللاعب المناسب لتدعيم خط وسطه هو مدالله العليان الذي قدّم مستويات جيدة مع التعاون في موسم 2018-2019 بـ الدوري السعودي وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويُذكر أن مدالله العليان فاز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين مع التعاون في موسم 2018-2019.

وكان التعاون وافق على رحيل المهاجم عبدالفتاح آدم لصفوف نادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية.

ويخوض نادي الهلال معسكرًا إعداديًا للموسم الجديد في دولة النمسا.

ويسعى نادي الهلال للتعاقد مع أقوى الصفقات، وذلك من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجديد 2019-2020.

وكان الهلال، احتل المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019.