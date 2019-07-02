الهلال يُطمئن عُشاقه بعد حالة من القلق

المواطن - محمد سمعه

أثلج قرار استدعاء اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري” لقائمة نادي الهلال في النمسا صدور مشجعي أزرق العاصمة بعد شعورهم بالقلق نتيجة لاقترابه من ترك الهلال.

وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن نادي الهلال لا يفكر في تجديد إعارة عموري والتفريط فيه في سوق الانتقالات الصيفية، مما جعل جمهور الهلال في اليومين الماضيين يُطلق هاشتاج” التجديد لعموري مطلب هلالي” وذلك للإبقاء على النجم الإماراتي.

سوء حظ غريب

وعانى عموري من سوء حظ غريب في الموسم الماضي، حيث بدأ موسم 2018-2019 بصورة مميزة مع نادي الهلال ولكنه أُصيب في شهر أكتوبر الماضي بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الهلال والشباب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت تقارير قالت إن عموري لن يستطيع المشاركة مع الهلال أمام الأهلي في لقائي دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا في أغسطس المقبل وعودته ستكون في سبتمبر، لكن يوسف غيث وكيل أعمال عموري نفى تمامًا احتياج موكله لشهرين من أجل التعافي والعودة للمباريات.

ويُذكر أن قرار إدارة الهلال باستدعاء عموري لمعسكر النادي في النمسا يُطمئن الجمهور الهلالي ولو قليلًا، بجانب أنهم ينتظرون سماع خبر تجديد إعارته والإبقاء عليه في صفوف الهلال.