الهلال يُعالج مشكلته الرئيسية

المواطن - محمد سمعه

أبدى نادي الهلال مؤخرًا اهتمامه، بالتعاقد مع اللاعب هارون كمارا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويذكر أن تقارير صحافية ذكرت أن نادي الهلال سيتنافس مع النصر والاتحاد، وذلك من أجل التعاقد مع هارون كمارا في فترة الانتقالات الصيفية.

وفي حال نجح نادي الهلال في ضم هارون كمارا سيكون أزرق العاصمة نجح في حال مشكلته الرئيسية وهي تدعيم خط الهجوم مع تواجد الفرنسي بافتيمبي جوميز.

ويذكر أن اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز تحمل بمفرده اللعب في مركز رقم 9 مع نادي الهلال في الموسم الماضي، وعانى في بعض المباريات بسبب تراجع مستواه.

ويركز الهلال على حل هذه المشكلة بضم هارون كمارا، والذي سيكون داعمًا رائعًا للفرنسي غوميز في الخط الأمامي للفريق الهلالي في الموسم الجديد 2019-2020.

ومع اقتراب المهاجم الإسباني جوناثان سوريانو من الرحيل عن صفوف الهلال، نظرًا لعدم ظهوره بالشكل المطلوب مع الهلال في الموسم الماضي، فسيكون بديله الأنسب هو ضم هارون كمارا.

وكان نادي الاتحاد حوّل وجهته للتعاقد مع هارون كمارا من القادسية، بعدما وجد صعوبة في إتمام التعاقد مع اللاعب عبدالفتاح آدم، مهاجم نادي التعاون.