الهلال يُغلق الملف الأول ويفتح الثاني

المواطن - محمد سمعه

تسعى إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل إلى تجديد عقد اللاعب سالم الدوسري لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة.

وكانت إدارة نادي الهلال نجحت في غلق الملف الأول وهو حسم أمر المدرب، بالتعاقد مع المدرب الروماني رازفان لوسيسكو لمدة عامين.

الاقتراب من غلق الملف الثاني

ويُذكر أن تقارير صحافية ذكرت أن إدارة الهلال أصبحت قريبة من غلق الملف الثاني وهو تجديد عقد اللاعب سالم الدوسري.

ومن المنتظر أن يُعلن نادي الهلال عن تجديد عقد سالم الدوسري لمدة موسمين في الفترة المقبلة.

وكان نادي الهلال سافر إلى دولة النمسا صباح اليوم الثلاثاء، من أجل بدء المعسكر الإعدادي للموسم الجديد 2019-2020 تحت أنظار المدرب الروماني رازفان لوسيسكو.

جدير بالذكر أن تقارير صحافية عدة كانت تحدثت عن اهتمام نادي النصر بالتعاقد مع اللاعب سالم الدوسري في حال قرر الرحيل عن صفوف نادي الهلال.

لا يطمح أزرق العاصمة في التفريط في نجومه، وذلك من أجل المنافسة على لقبي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجديد 2019-2020.

وكان الهلال أعلن رحيل اللاعب عبدالملك الخيبري عن صفوفه بعد تواجده لمدة ثلاث سنوات، كما أن الزعيم استدعى اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري” للتواجد في معسكر الهلال في النمسا.