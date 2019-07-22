الهلال يُكثف التدريبات البدنية

المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الاعتيادية، مساء أمس الاثنين، في معسكره الخارجي المقام في النمسا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

واشتمل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مجمله على الجانب البدني، وقسم الجهاز الفني بقيادة المدير الفني رازفان لوشيسكو اللاعبين إلى مجموعتين، وأدت كل مجموعة تدريبات بدنية، ولياقية متنوعة.

وتابع مران الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، وعضو مجلس الإدارة فهد المفرج.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرانًا، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار استعداداته لمنافسات الموسم المقبل.