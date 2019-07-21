الهلال يُكرّم الحبسي

المواطن - محمد سمعه

أقام نادي الهلال احتفالًا مبسطًا للحارس العماني علي الحبسي، وذلك لتكريمه بعدما أعلن رحيله عن صفوف الهلال في الفترة الأخيرة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال صورًا من حفل تكريم علي الحبسي والذي أنهى ارتباطه بنادي الهلال بعد عامين مثّل فيهما أزرق العاصمة في جميع المسابقات والمنافسات.

وكان علي الحبسي، انضم لصفوف نادي الهلال في عام 2017 قادمًا من صفوف فريق نادي ريدينج الإنجليزي.

ويذكر أن علي الحبسي نجح في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين مع الهلال في موسم 2017-2018، ونال لقب كأس السوبر السعودي في عام 2018 بعد الفوز على نادي الاتحاد.

جدير بالذكر، أن نادي الهلال كان وافق أيضًا على رحيل اللاعب المغربي أشرف بن شرقي لصفوف نادي الزمالك المصري.