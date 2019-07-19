الهلال يُوقف المفاوضات مع عموري

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال، منذ قليل وبشكل رسمي، عن إيقاف المفاوضات مع اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري، وذلك من أجل تجديد تعاقده مع أزرق العاصمة خلال الفترة المقبلة.

ونشر نادي الهلال بيانًا عبر حسابه الرسمي في تويتر ذكر فيه أن الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل قدمت عرضًا لتجديد العقد معه، شريطة اجتياز الفحص الطبي والتأكد من سلامته البدنية، وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأشارت الإدارة إلى أنها أرجأت تقديم عرض لتجديد عقد اللاعب “عمر عبدالرحمن” إلى يوم الثلاثاء الماضي؛ نظرًا لوجود تقرير سابق من الطبيب “رامون كوجات” بعد فحص أجراه اللاعب في تاريخ 12 يونيو، تضمن الموعد المتوقع لعودة “عمر عبدالرحمن” للملاعب في شهر سبتمبر المقبل.

وبينت إدارة الهلال أنها حرصت على منح اللاعب مهلة محددة للرد بنية حسم ملفه في ظل ارتباط النادي والجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم بتحديد قوائم اللاعبين الأجانب في المنافسات المقبلة تتطلب رؤية واضحة وعاجلة يعتمد عليها في الفترة الحالية، لاسيما في ظل تقليص عدد الأجانب إلى سبعة لاعبين؛ ما يتطلب ضرورة سرعة حسم موضوع تجديد عقد اللاعب.

وبناء على ما سبق، قررت إدارة النادي إيقاف التفاوض مع “عمر عبدالرحمن”، مقدمة شكرها وتقديرها للاعب على الفترة التي قضاها في النادي، ومتمنية له التوفيق في المرحلة المقبلة.