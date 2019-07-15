الوحدة يتعاقد مع الخليف والزبيدي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الوحدة عن التعاقد مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أيمن الخليف وعلي الزبيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر حساب نادي الوحدة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع الخليف والزبيدي على عقود انضمامهما إلى فرسان مكة في الموسم الرياضي الجديد.

وانتقل علي الزبيدي إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، وكان اللاعب صاحب الـ26 عامًا قد انضم إلى الأهلي من الاتفاق عام 2013 على سبيل الإعارة، قبل أن يضمه نهائيًا في 2015.

وانضم أيمن الخليف صاحب الـ22 عامًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بشكل نهائي، حيث يمتد عقده مع الفرسان لمدة 3 سنوات، وكان اللاعب قد انضم إلى الأهلي عام 2014 من هجر، وتم قيده في فريق الناشئين.