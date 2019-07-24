الوحدة يدعم هجومه بالفرنسي نياكاتي
في الموسم الرياضي الجديد

الوحدة يدعم هجومه بالفرنسي نياكاتي

2019/07/24
الساعة 2:00 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الوحدة عن تعاقده رسميًا مع المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

ونشر حساب نادي الوحدة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب الفرنسي يوسف نياكاتي أثناء توقيع العقد الرسمي في معسكر الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليًا في سلوفينيا.

وأوضح نادي الوحدة أن تعاقده مع المهاجم الفرنسي نياكاتي يمتد لـ3 سنوات، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي خيلويزي البلجيكي.

ويسعى مجلس إدارة نادي الوحدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية، للظهور بمستوى جيد في الموسم الرياضي الجديد.



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