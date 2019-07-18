الوحدة يضم الأسترالي قودوين

المواطن - محمد سمعه

أعلنت إدارة نادي الوحدة عن تعاقدها بشكل رسمي مع اللاعب الأسترالي كرايج قودوين؛ وذلك بعد وصوله لمعسكر الوحدة في دولة سلوفينيا اليوم الخميس.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الوحدة عبر تويتر صورًا من تعاقد مجلس إدارة النادي مع اللاعب الأسترالي، والذي سينضمّ لتدريبات الفريق الأول بـ الوحدة غدًا الجمعة.

ويُذكر أن اللاعب الأسترالي كرايج قودوين انضم لصفوف نادي الوحدة قادمًا من نادي أدلايد الأسترالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جدير بالذكر أن نادي الوحدة، سيخوض العديد من المباريات الودية خلال معسكره الحالي في دولة سلوفينيا استعدادًا للموسم الجديد.

وكان نادي الوحدة، احتل المركز السابع في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي.