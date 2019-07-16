الوحدة ينهي ارتباطه مع مباراكو

المواطن - مروة نبيل

أعلنت إدارة نادي الوحدة، مساء اليوم الثلاثاء، عن فك ارتباطها بالتراضي مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الجزائري زيدان مباراكو.

وقدم مجلس إدارة نادي الوحدة شكره العميق للمدافع الجزائري زيدان مباراكو على الفترة الماضية، متمنيًا له التوفيق في مسيرته المقبلة.

وكان نادي الوحدة قد تعاقد مع زيدان مباراكو، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مولودية الجزائري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة منافسات الموسم الرياضي الماضي في المركز السابع بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة.