الوحدة يُجدد عقد ساري عمرو

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الوحدة، مساء اليوم الاثنين، عن تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم ساري عمرو لمدة موسم رياضي آخر.

ويسعى مجلس إدارة نادي الوحدة لتجديد عقود اللاعبين المميزين، وضم صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ أملًا في الظهور بشكل جيد في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة معسكرًا خارجيًّا في سلوفينيا، ويأمل الجهاز الفني في تجهيز اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا بشكل مميز.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة قد أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي في المركز السابع بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة.