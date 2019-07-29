الوحدة يُعزز دفاعه بضم خالد أدينون

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الوحدة، مساء اليوم الاثنين، عن تعاقده مع المدافع البنيني خالد أدينون قادمًا من صفوف فريق أميان الفرنسي، لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي الجديد.

ونشر حساب نادي الوحدة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب خالد أدينون أثناء توقيعه عقد يمتد لمدة موسمين في معسكر الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليًا في سلوفينا.

ويُعد خالد أدينون صاحب الـ33 عامًا من أبرز مدافعي بنين، ويحمل شارة قيادة منتخب بلاده الأول لكرة القدم، وشارك معه مؤخرًا في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، التي أُقيمت في مصر مؤخرًا.

ويملك خالد أدينون خبرة كبيرة، حيث سبق ولعب في عدة أندية فرنسية، ومنها؛ لومان، باستيا، وأميان، كما لعب في صفوف نادي أسيك أبيدجان الإيفواري.