الوحدة يُنهي ارتباطه بـ الجبالي

المواطن - مروة نبيل

أعلنت إدارة نادي الوحدة، اليوم الثلاثاء، عن فك ارتباطها بالتراضي مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم، التونسي عصام الجبالي.

وقدّم مجلس إدارة نادي الوحدة شكره العميق للاعب التونسي عصام الجبالي على الفترة الماضية، متمنيًا له التوفيق في مسيرته المقبلة.

وكان نادي الوحدة قد تعاقد مع عصام الجبالي، لمدة موسمين ونصف قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روزنبورغ النرويجي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة منافسات الموسم الرياضي الماضي في المركز السابع بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة.