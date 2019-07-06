الوحدة يُوقع عقدًا احترافيًا مع عبد الرحمن الريو ومحمد القرني

المواطن - محمد سمعه

أعلنت إدارة نادي الوحدة أمس السبت، عن توقيع عقد احترافي مع كل من عبد الرحمن الريو واللاعب محمد القرني.

وذكر الحساب الرسمي لـ الوحدة عبر تويتر أن إدارة نادي الوحدة تعاقدت مع اللاعب عبد الرحمن الريو كصفقة انتقال حر.

جدير بالذكر أن اللاعب عبد الرحمن الريو انضم لنادي الوحدة بعد نهاية مشواره مع نادي الاتحاد، كما لعب في عام 2018 مع نادي الحزم على سبيل الإعارة.

أما اللاعب محمد القرني فيلعب مع نادي الوحدة منذ العام الجاري قادمًا من نادي الشباب.

ويذكر أن نادي الوحدة احتل المركز السابع برصيد 42 نقطة في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي.

وكانت الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل اعتمدت مجلس إدارة نادي الوحدة الجديد برئاسة سلطان موفق أزهر في الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن حاتم خيمي كان رئيس نادي الوحدة في موسم 2018-2019.