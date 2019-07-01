الوزير آل الشيخ يناقش السفير الصيني سبل تطوير الدراسات والبحوث بين جامعات البلدين

المواطن - الرياض

التقى وزير التعليم الدكتور، حمد بن محمد آل الشيخ، في مكتبه، اليوم، السفير الصيني لدى المملكة تشن ويتشينغ.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المشتركة في المجالات العلمية، وسبل تطوير الدراسات والبحوث بين الجامعات السعودية والصينية وفق اتفاقيات مشتركة تعزز وتدعم خطة البلدين، وتحقق التكامل بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق التي تتبناها الحكومة الصينية.

كما ناقش الجانبان مستجدات التوجه الجديد لإدراج اللغة الصينية ضمن مناهج التعليم في المملكة، وإمكانية تعزيز حيثيات ومفاصل البرامج المتعلقة بذلك من تدريب واستقطاب وابتعاث يحقق الأهداف ويعزز العلاقات بين البلدين.