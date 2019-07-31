الوفاق الليبية تعترف بتلقي أسلحة من تركيا

المواطن - متابعة

اعترف رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، مساء أمس الثلاثاء، بتلقي قواته أسلحة من تركيا، في سابقة تعد الأولى من نوعها.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن السراج قوله: “نحن في وضع دفاع عن النفس، نتعاون مع الدول الصديقة، وفقًا لما نراه مناسبًا لحماية أهلنا”.

وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن، الاثنين، أن دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة، في منطقة العزيزية بضواحي العاصمة طرابلس.

وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، في بيان، أنه تم إسقاط طائرة تركية مسيرة مخصصة للاستطلاع والتصوير، عندما كانت متجهة إلى منطقة العزيزية الواقعة جنوب طرابلس.